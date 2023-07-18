Специалисты назвали сумму биткоинов, потерянных майнерами навсегда

16:37, 18 июля 2023
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Специалисты назвали сумму биткоинов, потерянных майнерами навсегдаЭто рекордные 19 млн BTC
Аналитики, специализирующиеся на криптоиндустрии, назвали суммарное количество биткоинов, потерянных навсегда их владельцами.
Порядка 29% всех биткоинов в течение пяти лет были без движения и всё это время оставались невостребованными. Причины, как правило, банальны: потеря пароля и невозможность восстановить доступ к сбережениям. Но также нередка смерть владельцев, не успевших подарить криптовалюту или передать по наследству.
Суммарно количество добытых биткоинов, вышедших из обращения, составляет более чем 19 млн BTC.