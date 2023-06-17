Специалисты по безопасности научились определять местоположение владельца телефона почти на 100%

Местоположение определялось до 96% с помощью технологии «тихих» СМС, когда получатель не видит сообщения, а отчёт приходит отправителю, который может отследить локацию адресата. Исследователи использовали специальное приложение для отправки таких сообщений.

Местоположение определяется на основе технологии машинного обучения по времени задержки в доставке СМС. Как отмечается, точно определяется район фактического нахождения получателя СМС. При этом технология не даёт стопроцентного результата.

Сами специалисты говорят, что в одном из экспериментов они пытались найти два местоположения адресата СМС в Бельгии: система с точностью в 86% определила район фактического местонахождения пользователя. В некоторых других странах искали одно местоположение, результат составил 96%. При этом в Греции, ОАЭ,Германии результаты оказались ниже: 79%, 76 % и 68% соответственно.

Исследование посвящено вопросам безопасности пользователей при использовании «тихих» СМС от злоумышленников. «Мы провели эксперименты в разных странах, на разных операторах и устройствах, чтобы показать, что злоумышленник может определить местоположение получателя СМС-сообщения, анализируя временные измерения в типичных местах расположения получателей. Наши результаты показывают, что после обучения модели ML отправитель СМС может точно определить несколько местоположений получателя. Например, наша модель достигает 96% точности для местоположений в разных странах и 86% для двух местоположений в пределах Бельгии. Из-за того, как устроены сотовые сети, трудно предотвратить повторную передачу отчётов о доставке отправителю, поэтому сложно предотвратить эту скрытую атаку без внесения фундаментальных изменений в архитектуру сети», — сообщили специалисты.