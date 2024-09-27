Специалисты предсказали новый виток дефицита полупроводников из-за развития ИИ

Спрос на полупроводники, используемые для работы устройств с поддержкой ИИ, растёт с лавинообразный скоростью, поэтому в ближайшем будущем может возникнуть дефицит чипов, отметили аналитики консалтинговой компании Bain & Co. Пандемия коронавируса уже привела к дефициту полупроводников из-за нарушения цепочки поставок и снижения спроса на потребительскую электронику.

Теперь же техногиганты, такие как Nvidia, активно скупают графические процессоры для ЦОДов, необходимые для обучения моделей искусственного интеллекта. А такие компании, как Qualcomm, разрабатывают чипы для смартфонов и компьютеров, позволяющие запускать приложения ИИ локально. Рост спроса на графические процессоры и устройства с поддержкой ИИ может привести к ещё более серьёзным ограничениям поставок полупроводников и ещё более острому дефициту. Говорят даже о временной стагнации отрасли.

Обусловлено это будет также «невероятно сложной» цепочкой поставок полупроводников. Причём стартовать такой сценарий может при увеличении спроса на ИИ-чипы всего на 20%.

«Геополитическая напряжённость, торговые ограничения и отсоединение транснациональных технологических компаний от своих цепочек поставок в Китае продолжают представлять серьёзные риски для поставок полупроводников», — оценили ситуацию аналитики из Bain & Company.