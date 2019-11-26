Ferra

Специалисты рассказали, как не стать жертвой мошенников в "Черную пятницу"

Распродажа начнется уже 29 ноября
Буквально через несколько дней, а точнее 29 ноября стартует глобальная распродажа “черная пятница”, которая подразумевает максимальные скидки на разные категории товаров. Представители Роспотребнадзора подготовили ряд рекомендаций российским покупателям для избежания недобросовестных продавцов на распродаже.

"Слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара. Попробуйте запросить у продавца сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров (услуг) обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья покупателя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу покупателя", - отмечается в официальном сообщении Роспотребнадзора.

Также сообщается, что в рамках распродажи можно наткнуться на фишинговые сайты и ресурсы, которые направлены не на продажу товаров по скидкам, а сбор личной информации о клиентах, в числе которых информация о картах и паролях. Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание и на стоимость доставки товара до покупки, поскольку низкая цена может быть обусловлена подорожанием доставки.

Покупателям следует тщательно изучить информацию о продавце. Отмечается, что добросовестный продавец всегда указывает фирменное название, адрес, график работа, а также такие данные, как ОГРН для юрлиц, фамилию, имя, отчество и ОГРНИП для индивидуальных предпринимателей.