Специалисты рассказали, как не стать жертвой мошенников в "Черную пятницу"

"Слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара. Попробуйте запросить у продавца сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров (услуг) обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья покупателя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу покупателя", - отмечается в официальном сообщении Роспотребнадзора.

Также сообщается, что в рамках распродажи можно наткнуться на фишинговые сайты и ресурсы, которые направлены не на продажу товаров по скидкам, а сбор личной информации о клиентах, в числе которых информация о картах и паролях. Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание и на стоимость доставки товара до покупки, поскольку низкая цена может быть обусловлена подорожанием доставки.

Покупателям следует тщательно изучить информацию о продавце. Отмечается, что добросовестный продавец всегда указывает фирменное название, адрес, график работа, а также такие данные, как ОГРН для юрлиц, фамилию, имя, отчество и ОГРНИП для индивидуальных предпринимателей.