Специалисты рассказали о случаях, при которых не стоит расплачиваться банковской картой

Об этом сообщается в опубликованном изданием “Популярная механика” материале. Так, специалисты не советуют расплачиваться безналичным способом на сайтах, адресная строка которых не начинается со стандартного «HTTPS». Отсутствие этих букв говорит о незащищенном соединении с сайтом. При вводе информации о банковской карте на таком сайте нельзя рассчитывать на полную конфиденциальность ее передачи.

Также не стоит вводить информацию о карте в ответ на электронные письма с соответствующей просьбой, поскольку это является одной из форм банковского мошенничества.

С осторожностью стоит относиться и к “уличной” благотворительности. Заподозрить мошенническую схему можно, если представитель фонда уточняет данные банковской карты.

Специалисты не советуют раскрывать данные о банковской карте и во время телефонного разговора, даже если беседуете со знакомым. Дело в том, что разговор могут услышать третьи лица, которые находятся недалеко от вас или собеседника.

Не стоит пользоваться банковской картой, оплачивая товары у продавца, о котором вам ничего неизвестно. Прежде чем тратить деньги онлайн стоит ознакомиться с отзывами других покупателей, изучить аккаунты продавца в различных социальных сетях, а также сверить контактную информацию в поисковике. Также стоит ограничить оплату банковской картой с Wi-Fi в общественных местах, а также с компьютеров общего пользования.