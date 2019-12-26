Специалисты рассказали о вреде зарядки смартфонов ночью

При этом он также отметил, что ресурс батареи устройства заметно медленнее снижается при уровне заряда в районе 30-50%, то есть не так уж и полезно для смартфона наличие полного заряда аккумулятора длительное время. Поэтому специалист рекомендует заряжать смартфон утром, перед выходом на работу.

”Бережное отношение к аккумулятору также может не иметь какого-либо заметного эффекта в случае смены смартфона каждые два года или чаще”, — говорится в сообщении Шульте.