Наука и технологии
Сегодня 14:10
Специалисты рассказали о вреде зарядки смартфонов ночью
И посоветовали заряжать смартфоны утром
Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте рассказал о том, что владельцы смартфонов должны несколько раз подумать, прежде чем оставить собственное устройство на зарядке на ночь — по словам специалиста, таким образом сокращается ресурс аккумулятора мобильного телефона.
При этом он также отметил, что ресурс батареи устройства заметно медленнее снижается при уровне заряда в районе 30-50%, то есть не так уж и полезно для смартфона наличие полного заряда аккумулятора длительное время. Поэтому специалист рекомендует заряжать смартфон утром, перед выходом на работу.
”Бережное отношение к аккумулятору также может не иметь какого-либо заметного эффекта в случае смены смартфона каждые два года или чаще”, — говорится в сообщении Шульте.