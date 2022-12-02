Наука и технологии
19:15, 02 декабря 2022
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Специалисты Сбербанка создали робокота

Он мяукает как настоящий

Специалисты Сбербанка на II Конгрессе молодых учёных в парке «Сириус» представили роботизированного кота, который ведёт себя, как настоящее животное.

Специалисты Сбербанка создали робокота

Фото: Ria.ru

Робокот слышит голос и реагирует на обращение человека, мяукает и мурлычет. Его назвали «Сберкот».

«Сберкот» — академический проект на открытой китайской платформе.

«Кот выполняет все функции кошки, мурлычит и мяучит, слышит вас», — отметили представители экспозиционного стенда, подчеркнув, что робот почти не отличается от настоящего животного.

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