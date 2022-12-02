Специалисты Сбербанка создали робокота

Робокот слышит голос и реагирует на обращение человека, мяукает и мурлычет. Его назвали «Сберкот».

«Сберкот» — академический проект на открытой китайской платформе.

«Кот выполняет все функции кошки, мурлычит и мяучит, слышит вас», — отметили представители экспозиционного стенда, подчеркнув, что робот почти не отличается от настоящего животного.