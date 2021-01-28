Специалисты сравнили пользу бега и ходьбы для продления жизни

Согласно опубликованным данным, если целью физической активности стоит похудение, то в данном случае более эффективным будет бег, а не ходьба. Что касается увеличения продолжительности жизни, то здесь также более эффективным признан бег. Так, всего 5-10 минут бега со скоростью 9-10 км/ч ежедневно уменьшает вероятность смерти от от сердечно-сосудистых болезней и других причин. Помимо прочего исследования специалистов также установили, что бегающие люди, в среднем, живут на 3,8-4,7 лет дольше, чем те, кто не уделяет время этому занятию.

В то же время, это занятие не назвать идеальным с точки зрения пользы для здоровья, поскольку оно не лишено минусов. Ключевым является более высокая травматичность. По информации исследователей, у молодых бегающих трусцой людей на 25% больше вероятность возникновения травмы, чем у тех, кто предпочитает ходьбу. В то же время, есть люди, которым и вовсе, в силу тех или иных болезней, противопоказано бегать.

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