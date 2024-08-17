Специалисты VK создали замену сервису Miro

VK готовит к запуску новый продукт, который может стать альтернативой популярному IT-сервису для совместной работы Miro. По информации источников, близких к компании, новинка будет включать виртуальную доску с базовыми функциями: рисование, создание фигур и стикеров, установка таймера, управление реакциями и добавление файлов и изображений.

Ожидается, что в течение ближайших недель этот сервис станет доступен пользователям. Все функции будут бесплатны для подписчиков, при этом в продукте будет предложен расширенный функционал стикеров, фигур и реакций, сообщают источники.

В VK подтвердили разработку нового продукта, но пока не исключают, что в будущем могут запустить отдельный сервис виртуальной доски.