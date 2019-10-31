Специалисты выяснили, почему нам не нравятся наши фото на паспорте

”Это не жанр художественной фотографии, главная цель — документальность. Художественность недопустима, никаких улыбок на таких фото быть не должно, вы должны быть хорошо освещены, чтобы лицо нельзя было интерпретировать иначе. Я давно сам фотографировал людей на документы, все требования знаю наизусть”, — рассказал профессионал.

Также он объяснил, почему на подобных фото люди чаще всего получаются испуганными. По словам Каптилкина, все дело в том, что к фотографиям для паспорта очень строгие требования: нельзя улыбаться, спину надо держать ровно, не моргать и так далее. Для человека это стрессовая ситуация, в результате чего на фото он получается достаточно испуганным и мало похожим на себя обычного.