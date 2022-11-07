Специалисты зафиксировали самую мощную DDoS-атаку в истории

Так, оказалось, что несмотря на небольшой спад подобных атак за отчётный период, их количество всё равно в десятки раз превышает таковые в 2021 году.

Сообщается, что максимальная по длительности атака, зарегистрированная в III квартале, не заканчивалась в течение 1 суток и 20 часов.

Также исследователи заявили, что за прошедшие три месяца они зафиксировали рекордную по размеру своей полосы атаку. Её скорость составила невообразимые 903,67 Гбит/сек!

Из прочих интересностей исследования можно отметить, что самый многочисленный по количеству устройств источник атаки состоял из 115 000 устройств. Для сравнения, во II квартале подобная по масштабам атака насчитывала лишь 84 000 устройств.