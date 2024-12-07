Специалисты заявили об опасности уничтожения МКС для озонового слоя Земли

Как отмечается, в сегментах МКС периодически происходят утечки воздуха, вызванные усталостными трещинами в металле, и эти проблемы со временем будут только нарастать. Поэтому в начале следующего десятилетия станцию сведут с орбиты, и специалисты NASA утверждают, что экологии это ничем не грозит. Однако далеко не все исследователи согласны с такими заявлениями.

Критики позиции NASA считают, что сгорание гигантского куска металла и синтетических материалов в атмосфере может привести к выбросу большого количества вредных химических веществ, которые повредят озоновый слой. В пример эксперты приводят спутники Starlink и подобные аппараты, которые сгорают при входе в атмосферу, вследствие чего в ее верхние слои могут попадать загрязняющие вещества, в том числе оксиды алюминия.

В статье для журнала Geophysical Research Letters несколько авторов, несогласных с позицией NASA, сообщили, что при сгорании спутника массой 250 кг образуется порядка 30 кг наночастиц оксида алюминия. И чтобы они попали в стратосферу, потребуется до 30 лет.

И озоновому слою это никак не идёт на пользу, провоцируя его истощение, а учитывая увеличивающееся количество спутников, включая предстоящее сведение МКС с орбиты, ситуация будет только усугубляться.