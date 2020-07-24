Специальный тренажер за неделю обучил собак распознавать коронавирус по запаху

По словам авторов исследования, сделано это было для того, чтобы доказать всем заинтересованным то, что питомцы и вправду способны определять больных COVID-19 всего лишь по запаху их слюны и трахеобронхиальному секрету. В итоге, уже через неделю собаки смогли правильно определить наличие или отсутствие коронавируса в 94% случаев.

Так, после “изучения” 1012 образцов, животные смогли успешно выявить 157 положительных и 792 отрицательных случаев заражения коронавирусной инфекцией. И всего лишь в 66 случаях собаки допустили ошибку. По словам ученых, данный тип натренированных питомцев можно будет использовать для определения COVID-зараженных в различных общественных местах, будто то аэропорты, концерты и т.д.