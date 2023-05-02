Спецназ против соцсетей: Швейцария создаст отдельное подразделение разведки для слежки за пользователями

Подразделение предназначено для оперативного поиска информации в соцсетях, чтобы как можно быстрее адаптироваться к изменяющимся угрозам в виртуальном мире и технологическим разработкам. Но каков будет штат, как быстро стартует работа новой службы слежения за соцсетями, не сообщается.

При этом новое подразделение будет подчиняться парламентскому контролю, а правовая база, по словам Грабер, не будет изменена. Всё останется в рамках действующих законов Швейцарии.