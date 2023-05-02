Спецназ против соцсетей: Швейцария создаст отдельное подразделение разведки для слежки за пользователями

20:17, 02 мая 2023
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Спецназ против соцсетей: Швейцария создаст отдельное подразделение разведки для слежки за пользователямиГосударство наймёт виртуальных спецагентов
Пресс-секретарь службы разведки Швейцарской Конфедерации Изабель Грабер заявила, что в рамках ведомства создаётся подразделение виртуальных спецагентов для отслеживания и сбора информации в социальных сетях.
Подразделение предназначено для оперативного поиска информации в соцсетях, чтобы как можно быстрее адаптироваться к изменяющимся угрозам в виртуальном мире и технологическим разработкам. Но каков будет штат, как быстро стартует работа новой службы слежения за соцсетями, не сообщается.
При этом новое подразделение будет подчиняться парламентскому контролю, а правовая база, по словам Грабер, не будет изменена. Всё останется в рамках действующих законов Швейцарии.