Спецназ США получит новый разведывательный самолёт

Контракт предполагает трату $170 млн для реализации программы Armed Overwatch. Модификацией самолёта займётся компания L3Harris, а первый полёт состоится не ранее 2026 финансового года. Всего планируется построить 75 самолётов.

Sky Warden предназначен для ведения разведки в сложных условиях, в том числе наблюдением, способен обеспечивать поддержку войск с воздуха, нанесение ударов в ходе контртеррористических операций. Самолёт является продолжением лёгкого штурмовика AT-802U, который, в свою очередь, основан на сельскохозяйственном самолёте.

AT-802U Sky Warden получил защиту двигателя и кабины, усиленную конструкцию. Может нести до 4100 килограммов полезной нагрузки.