Спецназ США получит новый разведывательный самолёт

Вчера в 23:26
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Спецназ США получит новый разведывательный самолётДля ведения разведки в сложных условиях
Командование специальных операций США заказало у американской компании Air Tractor одномоторный разведывательный самолёт AT-802U Sky Warden для ведения разведки в сложных условиях.
Контракт предполагает трату $170 млн для реализации программы Armed Overwatch. Модификацией самолёта займётся компания L3Harris, а первый полёт состоится не ранее 2026 финансового года. Всего планируется построить 75 самолётов.
Sky Warden предназначен для ведения разведки в сложных условиях, в том числе наблюдением, способен обеспечивать поддержку войск с воздуха, нанесение ударов в ходе контртеррористических операций. Самолёт является продолжением лёгкого штурмовика AT-802U, который, в свою очередь, основан на сельскохозяйственном самолёте.
AT-802U Sky Warden получил защиту двигателя и кабины, усиленную конструкцию. Может нести до 4100 килограммов полезной нагрузки.