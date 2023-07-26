Спецназ ВМС США получил новые мини-субмарины

Подлодки, предназначенные для проведения морских спецопераций, засекречены. Известно только, что водоизмещение этих субмарин — 30 тонн, длина 12 метров, скорость 5 узлов, передвигаться могут на расстояние 120 км. DCS могут погружаться на глубину до 100 метров.

Экипаж состоит из 3 человек. Субмарина может принять на борт до 8 человек личного состава либо подходящий по габаритам груз общей массой до 1 тонны.