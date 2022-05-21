Спецоперация победила COVID-19: вакцины уже почти никому не нужны

Специалист отметил, что приостановка связана с отсутствием заказов на эти препараты из регионов. Заявки поступают только на «Спутник V».

«Мы столкнулись с тем, что из регионов не поступают заявки на другие вакцинные препараты, кроме «Спутника». В результате остановлено производство «КовиВака», «ЭпиВака», — рассказал Горелов.