Спецоперация победила COVID-19: вакцины уже почти никому не нужны

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Спецоперация победила COVID-19: вакцины уже почти никому не нужныВ России приостановили выпуск двух вакцин
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что в России приостановлен выпуск вакцин от коронавируса «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».
Специалист отметил, что приостановка связана с отсутствием заказов на эти препараты из регионов. Заявки поступают только на «Спутник V».
«Мы столкнулись с тем, что из регионов не поступают заявки на другие вакцинные препараты, кроме «Спутника». В результате остановлено производство «КовиВака», «ЭпиВака», — рассказал Горелов.