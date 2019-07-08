Спецслужбы научили уличные камеры распознавать людей по фотографии из водительского удостоверения

По сути, агенты спецслужб воспользовались личными данными практически каждого жителя штата, в котором проходил перебор фотографий. Что особенно пугает, госслужащие безнаказанно получили доступ к базе, в которой хранятся не только фотографии, но также и отпечатки пальцев, ДНК и прочие биометрические данные даже тех граждан, которые ни разу не привлекались к какой-либо ответственности из-за отсутствия правонарушений.

В 2017 году власти штата Вермонта заявили, что прекратили использовать программное обеспечение для распознавания лиц. Но не смотря на это, сегодня стало известно, что администрация штата позволяло себе множество запрещенных действий, в том числе проводила обыски, нарушая закон. Следователи из ряда федеральных и местных агентств по электронной почте отправляли запрос на поиск определенных лиц через отлаженную систему штата. В качестве повода они называли совсем глупые причины, такие как “кража в магазине”, “предоставление ложной информации” или, как это однажды было “в связи с “подозрительными” обстоятельствами”.