Спецслужбы США изучают взломанные данные из лаборатории в китайском Ухане при помощи суперкомпьютеров

По информации CNN, прямо сейчас специалисты из США вовсю заняты изучением имеющиеся у них данные. Официальной информации о каналах их получения нет, но источники сообщают, что американские эксперты могли взломать серверы, связанные с исследованиями в Ухане.

Так как генетическая информация достаточно сложная для обработки обычными компьютерами, инженеры используют для этих целей суперкомпьютеры в лабораториях министерства энергетики, отмечают журналисты.

Затрудняет ситуацию тот факт, что все записи учёных были сделаны на китайском языке.

На данный момент нет информации, как скоро работы по изучению материалов будут завершены.