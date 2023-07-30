Спецслужбы США отстояли своё право следить за людьми в интернете без суда

Спецслужбы попросту добиваются, чтобы у них и дальше была возможность следить за людьми на основании данных о местоположении вместо получения ордера в суде. АНБ забеспокоилась после того, как сенаторы Уоррен Дэвидсон и Сара Джейкобс представили поправки к закону о конфиденциальности граждан, которые прямо запрещают «военным агентствам США покупать данные, для получения которых в противном случае потребовался бы ордер, постановление суда или повестка в суд».

Юридический комитет Палаты представителей единогласно проголосовал за принятие закона, известного как «Закон о четвёртой поправке, не продаётся», который расширит ограничения на покупку данных граждан США во всех секторах государства, включая федеральные и местные правоохранительные органы. Но его окончательное принятие буксует из-за попыток АНБ, и в целом американского разведывательного сообщества, исключить поправки из повестки.

Поэтому к законодателям подключится ещё один политик — автор первоначальной редакции закона от 2021 года Рон Уайден. «Американцы всех политических мастей знают, что их конституционные права не должны исчезнуть в эпоху цифровых технологий», — подчеркнул Уайден.