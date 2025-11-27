Speedtest внезапно заработал в РФ — официальной разблокировки не было

Опубликовано 27 ноября 2025, 07:571 мин.
Speedtest внезапно заработал в РФ — официальной разблокировки не былоВот уже чего точно никто не ожидал
Последние месяцы в России один за другим перестают работать те или иные функции и интернет-сервисы. Но, внезапно, пользователи из Москвы и других регионов заметили, что сервис Speedtest от Ookla снова доступен в России.
Напомним, что с июля 2025 года сайт и приложение были заблокированы. Но уже вечером 25 ноября инструмент заработал. Более того — замеры скорости также проходят без каких-либо проблем.
Официальных сообщений от Роскомнадзора о снятии блокировки не поступало, а причины возобновления работы неизвестны.
Эксперты предполагают, что ограничения могли временно снять для тестирования сетевой инфраструктуры или из‑за судебных разбирательств.
К сожалению, из-за того, что блокировка официально не снята, невозможно предсказать, как долго Speetest продержится в рабочем состоянии в России.