Speedtest внезапно заработал в РФ — официальной разблокировки не было

Напомним, что с июля 2025 года сайт и приложение были заблокированы. Но уже вечером 25 ноября инструмент заработал. Более того — замеры скорости также проходят без каких-либо проблем.

Официальных сообщений от Роскомнадзора о снятии блокировки не поступало, а причины возобновления работы неизвестны.

Эксперты предполагают, что ограничения могли временно снять для тестирования сетевой инфраструктуры или из‑за судебных разбирательств.

К сожалению, из-за того, что блокировка официально не снята, невозможно предсказать, как долго Speetest продержится в рабочем состоянии в России.