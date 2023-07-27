Спикер Госдумы оценил, что будет с западным оружием, признанным неэффективным в зоне СВО

13:16, 27 июля 2023
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Спикер Госдумы оценил, что будет с западным оружием, признанным неэффективным в зоне СВОЕго не будут покупать другие страны
Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин оценил судьбу западных вооружений, поставляемых Украине, которые оказались неэффективны на поле боя в зоне СВО.
По словам Володина, российские «солдаты и офицеры сжигают западную технику одну за другой». Украине не поможет «выпрашивание» у Запада «чудо-оружия».
Володин уверен, что западная техника и оружие, которые оказались неэффективны в условиях СВО, просто не будут покупать.
Единственное, на что это точно повлияет: многие страны откажутся покупать разрекламированное американское и другое западное оружие, которое оказалось неэффективно на поле боя.
Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Источник:Вячеслав Володин
Автор:Андрей КадуковТеги:
#СВО,