Спикер Госдумы оценил, что будет с западным оружием, признанным неэффективным в зоне СВО

По словам Володина, российские «солдаты и офицеры сжигают западную технику одну за другой». Украине не поможет «выпрашивание» у Запада «чудо-оружия».

Володин уверен, что западная техника и оружие, которые оказались неэффективны в условиях СВО, просто не будут покупать.