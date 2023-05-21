Список ведущих разработчиков AR-гарнитуры Apple появился в Сети накануне анонса

Список ведущих разработчиков AR-гарнитуры Apple появился в Сети накануне анонсаТеперь осталось дождаться потенциально революционной новинки
Накануне масштабного анонса первой AR-гарнитуры Apple стало известно, как высший эшелон компании прикладывал усилия при её создании.
Данный проект, разработка которого заняла семь лет, считается одним из самых рискованных для компании за последние десятилетия.
Но, как ни странно, тысячи сотрудников, начиная от руководителей и заканчивая маркетологами и инженерами, активно занимались его осуществлением.
Список «причастных» к проекту возглавляет Майк Роквелл — именно он ответственен за продукт с 2016 года. Именно он играл ключевую роль в формировании концепции гарнитуры. Он курирует все аспекты – от оборудования до программного обеспечения и сервисов.
Дэн Риччио, непосредственный руководитель Роквелла, действует как связующее звено между группой технической разработки и высшим руководством Apple. В последние два года он полностью сосредоточен на данном проекте.
При этом Пол Мид, по словам журналистов, занимаясь разработкой аппаратного обеспечения гарнитуры, превращал абстрактную идею в готовый продукт. Ранее он был одним из ведущих специалистов по аппаратному обеспечению iPhone.
Не стоит забывать и о Греге Джосвиаке, который будучи главой отдела маркетинга, является одним из наиболее ярых сторонников AR-гарнитуры Apple. Именно его задачей в ближайшем будущем будет убеждение покупателей в том, что устройство стоимостью $3000 стоит своих денег.
Из прочих сотрудников, занимавшихся разработкой шлема, стоит отметить Джеффа Норриса. Ранее он работал в NASA, где использовал виртуальную реальность для управления космическими аппаратами. Теперь же он помогает Apple разрабатывать главные функции AR-гарнитуры бренда.