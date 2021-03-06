Спонсируемые китайским правительством хакеры взломали около 30 тысяч организаций в США

Согласно данным источников, хакеры взломали данные сотен тысяч пользователей, которые пользуются почтовым сервисом Microsoft. Причем всего несколько дней назад Microsoft начала распространять обновление безопасности, однако это не смогло помешать китайским хакерам. По данным Krebs on Security and Wired, организация Hafnium, которая спонсируется правительством Китая, развернула и автоматизировала взлом после выхода Exchange Server.

Взлому подверглись около 30 тысяч американских организаций, чьи сотрудники пользуются Exchange. В частности, взломаны были полиции, больницы, банки и прочие.

”Практически каждый, кто использует Outlook Web Access на собственном хостинге и имел неисправности несколько дней назад, подвергся атаке нулевого дня”, - сообщают источники.