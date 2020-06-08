Спорному российскому самолету Sukhoi SuperJet 100 была найдена замена

Спорным воздушный аппарат оказался в первую очередь в связи с тем, что за последнее время он несколько раз попадал в аварию, при этом за рубежом он так и не снискал запланированную при проектировании популярность. На место SuperJet 100 может прийти самолет Ту-334, запуск производства которого до сих пор так и не состоялся.

”Предлагается рассмотреть возможность использования на внутренних маршрутах самолетов серии Ту-334, которые прошли все стадии испытаний, что в короткие сроки позволит развернуть их серийное производство”, — рассказал Кутепов.