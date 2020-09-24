Спорт назвали способом борьбы с депрессией

Об этом специалист рассказал во время беседы с радио Sputnik. Так, врач назвал занятия спортом “универсальной таблеткой” от депрессивных состояний. Причем в данной случае нет привязки к конкретному виду физической активности. Положительное влияние оказывает как плавание, так и бег или тяжелая атлетика. Фомин также поделился: