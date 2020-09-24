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Спорт назвали способом борьбы с депрессией
Причем вид физической активности значения не имеет
Спорт, согласно данным специалистов, может положительно сказываться не только на физическом здоровье, но и на психическом. Российский врач-психиатр Евгений Фомин отметил, что физическая активность является способом борьбы с депрессией.
Об этом специалист рассказал во время беседы с радио Sputnik. Так, врач назвал занятия спортом “универсальной таблеткой” от депрессивных состояний. Причем в данной случае нет привязки к конкретному виду физической активности. Положительное влияние оказывает как плавание, так и бег или тяжелая атлетика. Фомин также поделился:
Все что угодно, только чтобы человек занимался спортом, нагружал свои мышцы. И после этого он чувствует себя гораздо лучше.
Специалист сообщил, что данный метод может рассматриваться и в качестве профилактики развития депрессии.