Спорт оказался способом снизить риск рака кишечника

Так, согласно опубликованным данным, молекулы, которые проникают в кровоток во время физической активности, способны влиять на раковые клетки кишечника. В частности, они ограничивают их рост. Специалисты также отметили, что спорт способствует поддержанию здоровой массы тела. Кроме того, исследователи школы биомедицины Ньюкасла пришли к выводу, что это работает даже если активный спорт не уменьшает массу тела.

Нескольким ранее мы писали о связи рака и алкоголя. Так, специалисты выяснили, что алкоголь может быть причиной около 4% случаев рака по всему миру. В то же время, в России это значение достигает 6%.