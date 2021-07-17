Спорт оказался способом снизить риск рака кишечника

Наука и технологии
Сегодня в 11:09
Спорт оказался способом снизить риск рака кишечникаИ способствует поддержанию здоровой массы тела
Ученые школы биомедицины Ньюкасла обнаружили пользу физической активности для снижения риска онкологии кишечника.
Так, согласно опубликованным данным, молекулы, которые проникают в кровоток во время физической активности, способны влиять на раковые клетки кишечника. В частности, они ограничивают их рост. Специалисты также отметили, что спорт способствует поддержанию здоровой массы тела. Кроме того, исследователи школы биомедицины Ньюкасла пришли к выводу, что это работает даже если активный спорт не уменьшает массу тела.
Нескольким ранее мы писали о связи рака и алкоголя. Так, специалисты выяснили, что алкоголь может быть причиной около 4% случаев рака по всему миру. В то же время, в России это значение достигает 6%.