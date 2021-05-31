Спортивный тренер развеяла миф о важности завтрака и похудении

По словам Анджули Мак, важно вовсе не то, позавтракает человек или нет. Daily Mail пишет, что куда важнее калории, потребляемые в течение суток — и если они будут съедены, несмотря на отсутствие завтрака, никаких проблем у человека быть не должно. И если ему нужно есть 1700 ккал для похудения, их можно есть когда угодно в течение дня.

Она отметила, что если кому-то не нравится завтракать — не надо этого делать. Для организма куда вреднее насилие, чем отсутствие первого приёма пищи. Специалист также посоветовала прислушиваться к своим ощущениям и кушать лишь тогда, когда этого хочется самому.