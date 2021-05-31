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Спортивный тренер развеяла миф о важности завтрака и похудении
Оказалось, что завтрак — вовсе не самый важный приём пищи
В сети появилась информация от спортивного тренера из Новой Зеландии касательно важности завтрака. Она развеяла популярный миф касательно этого приёма пищи.
По словам Анджули Мак, важно вовсе не то, позавтракает человек или нет. Daily Mail пишет, что куда важнее калории, потребляемые в течение суток — и если они будут съедены, несмотря на отсутствие завтрака, никаких проблем у человека быть не должно. И если ему нужно есть 1700 ккал для похудения, их можно есть когда угодно в течение дня.
Она отметила, что если кому-то не нравится завтракать — не надо этого делать. Для организма куда вреднее насилие, чем отсутствие первого приёма пищи. Специалист также посоветовала прислушиваться к своим ощущениям и кушать лишь тогда, когда этого хочется самому.