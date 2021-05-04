Спортивный врач раскрыла пять вредных привычек, мешающих похудеть

Первая такая привычка — это пропуск завтрака. Такое отношение к первому приёму пищи приводит к замедлению метаболизма, сообщает Звезда. Второй является поедание фруктов на ночь. Так как они содержат глюкозу, фруктозу и сахарозу, их лучше есть «в первой половине дня до 16 часов».

В качестве третьей вредной для похудения привычки Писарева назвала поздний отход ко сну. Четвёртой и пятой оказались быстрое употребление пищи на ходу и малоподвижный образ жизни. Последний способствует накоплению жира и замедлению работы обмена веществ.

Отметим, что ранее другой российский нутрициолог Ольга Лозовая перечислила продукты, которые помогут организму оставаться в тонусе и выглядеть моложе. В их числе оказались продукты из цельного зерна, а также те, которые содержат белок.