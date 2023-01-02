Спортмастер признал утечку личных данных сотен тысяч клиентов

Спортмастер признал утечку личных данных сотен тысяч клиентовПроблема решается вместе со специалистами Роскомнадзора
Представитель сети магазинов спортивной одежды Спортмастер подтвердил сообщения о массовой утечке данных, затронувшей клиентов компании.
Фото: Retail.ru
По его словам, прямо сейчас руководство компании проводит расследование и уже уведомило о произошедшем Роскомнадзор.
Он также сделал акцент на том, что хакеры не получили доступ к платежной информации. Но в то же время утечке подверглись имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронной почты — всё это злоумышленники слили в Сеть ещё 31 декабря.
В Спортмастер заявили, что логины пользователей, пароли, платежная информация и учётные данные сотрудников не были частью утечки.
Напомним, что ранее Telegram-канал Data1eak одним из первых сообщил об этом сливе данных. При этом в Роскомнадзоре уже пообещали провести проверку в связи с информацией, предоставленной каналом.