Способен ли бортовой компьютер летавшего на Луну корабля майнить биткоин

В теории — да. Но вопрос, сколько времени на всё про всё у него уходит

Современные компьютеры в сотни и тысячи раз мощнее тех, что использовались при отправке людей в космос в середине XX века.