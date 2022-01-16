Способен ли бортовой компьютер летавшего на Луну корабля майнить биткоин

Способен ли бортовой компьютер летавшего на Луну корабля майнить биткоинВ теории — да. Но вопрос, сколько времени на всё про всё у него уходит
Но насколько ЭВМ тех времён эффективны в современных задачах? Например, майнинге криптовалюты? Таким вопросом задался автор ресурса righto.com, который попытался добыть биткоин, используя бортовой компьютер КА Аполлон.
Электронная машина была разработана ещё в 60-е годы прошлого столетия — с её помощью учёные проводили вычисления для контроля движений и управления навигацией лунных модулей в ходе полётов по программе Аполлон.
По итогу, для создания всего лишь одного хэша SHA-256 ему потребовалось 5,15 сек. Учитывая, что тот же биткоин использует двойной хэш, скорость хэширования составляет уже 10,3 сек.
На сегодняшний день сеть BTC выполняла около 65 квинтиллионных хэшей в секунду. А это значит, что КА Аполлон потребовалось бы для этого 4 10^23 с. Это больше, чем возраст Вселенной — 4 10^17 с.