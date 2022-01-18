Способен ли «Спутник V» излечить от омикрон-штамма COVID-19

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Способен ли «Спутник V» излечить от омикрон-штамма COVID-19Эффективность вакцины — 75%
Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в ходе XVI Международного конгресса по репродуктивной медицине заявил, что российская вакцина «Спутник V» имеет 75% эффективности к штамму коронавируса «Омикрон».
Также Гинцбург отметил, что если человек ревакцинировался «Спутником Лайт», то защита от омикрон-штамма составляет 100%.
«В тотальной популяции эффективность вакцины «Спутник V» по отношению к «"Омикрону" протективная, составляет 75%. Если произошла ревакцинация "Спутником Лайт", то 100%-ная защита к "Омикрону", — подчеркнул учёный.
Источник: Известия