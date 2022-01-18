Способен ли «Спутник V» излечить от омикрон-штамма COVID-19

Также Гинцбург отметил, что если человек ревакцинировался «Спутником Лайт», то защита от омикрон-штамма составляет 100%.

«В тотальной популяции эффективность вакцины «Спутник V» по отношению к «"Омикрону" протективная, составляет 75%. Если произошла ревакцинация "Спутником Лайт", то 100%-ная защита к "Омикрону", — подчеркнул учёный.