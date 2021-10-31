Способна ли вакцина Pfizer защитить от дельта-штамма коронавируса

По словам учёных, такие исследования должны проводиться регулярно на фоне мутаций вируса и усложнения борьбы с ним. К тому же в ряде стран планируют ввести третью бустерную дозу РНК вакцин.

Специалисты из института Клалит провели первое исследование, в котором оценивается эффективность третьей дозы РНК-вакцины, а конкретно BNT162b2 (Pfizer), против тяжёлого протекания болезни в связи с распространением дельта-штамма, с поправкой на различные возможные факторы, включая сопутствующие заболевания и поведенческие стереотипы.

Исследование проводилось с 30 июля по 23 сентября 2021 года. Учёные проанализировали данные 728321 человека в возрасте 12 лет и старше, получивших третью дозу вакцины. Эти люди были тщательно сопоставлены в соотношении 1:1 с 728321 человеком, которые получили только две дозы вакцины не менее чем за пять месяцев до этого. Подбор был основан на обширном наборе условий, состоящих из демографических, социальных факторов, из риска сопутствующих заболеваний и осложнений, а также многих других.

Как отметили исследователи, результаты показали, что по сравнению с лицами, получившими только две дозы вакцины за пять месяцев до этого, у лиц, получивших три дозы вакцины, через 7 или более дней после третьей дозы, риск госпитализации, связанной с коронавирусом, был на 93% ниже, риск тяжёлого протекания — на 92% ниже, а риск смерти от COVID-19 — на 81% ниже. Эффективность вакцины оказалась одинаковой для разных полов, возрастных групп — 40-69 лет и 70+ лет — и количества сопутствующих заболеваний.

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