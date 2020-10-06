Spotify научили определять песню по строчке из ее текста

Информацией о новом умении сервиса поделилась дизайнер интерфейса Spotify Лин Ванг. Для того, чтобы опробовать новую возможность, достаточно в поиске ввести запомнившееся предложение из трека. Далее программа предложит композиции, в которых находятся совпавшие строки. Нововведение было внедрено в мобильное приложение и доступно как для операционной системы iOS, так и для Android. Стоит отметить, что Spotify не первый музыкальный сервис с такой функцией. Так, еще два года назад такая возможность появилась у пользователей Apple Music.

Нескольким ранее в Spotify появилась демонстрация содержания текста песни, однако доступна она лишь для пользователей определенных стран, в числе которых не России.