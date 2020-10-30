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Spotify назвала свой выход на российский рынок самым успешным
Сейчас премиум-версией Spotify пользуются 144 млн человек по всему миру
15 июля текущего года стриминговый интернет-сервис Spotify официально стал доступен для россиян. Сейчас же компания подготовила финансовый отчет за третий квартал 2020 года, в котором назвала свой выход на российский рынок самым успешным.
В опубликованных данных компания отмечает, что в последнее время в сервисе был замечен значительный прирост количества подписчиков. Так, за прошедший квартал число пользователей премиум-версии Spotify увеличилось на 27%, составив 144 млн по всему миру. Несмотря на то, что увеличивалось количество подписчики по всему миру, в России, за этот период, они росли быстрее всего.
На сегодняшний день Россия стала нашим самым успешным выходом на новый рынок — на неё пришлась большая часть прироста количества абонентов за квартал.