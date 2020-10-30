Spotify назвала свой выход на российский рынок самым успешным

В опубликованных данных компания отмечает, что в последнее время в сервисе был замечен значительный прирост количества подписчиков. Так, за прошедший квартал число пользователей премиум-версии Spotify увеличилось на 27%, составив 144 млн по всему миру. Несмотря на то, что увеличивалось количество подписчики по всему миру, в России, за этот период, они росли быстрее всего.