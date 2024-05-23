Spotify прекратила выпуск автомобильных плееров. Да, у нее они были

Устройство Car Thing, выпущенное в начале 2021 года и поступившее на прилавки в начале 2022 года, было призвано расширить возможности Spotify в автомобиле. Однако с возвращением дружественного к автомобилю пользовательского интерфейса в мобильном приложении и распространением Android Auto и CarPlay устройство стоимостью 90 долларов не смогло найти свою нишу. Spotify прекратила выпуск Car Thing в июле 2022 года, сославшись на рыночный спрос и проблемы с цепочкой поставок.

Изначально Spotify уверял пользователей, что существующие устройства Car Thing продолжат работать. Однако недавнее письмо, разосланное клиентам, подтверждает полное отключение. Начиная с 9 декабря 2024 года, все Car Thing прекратят работу, превратившись в непригодные для использования кирпичи.