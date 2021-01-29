Spotify разработала технологию отслеживания речи и эмоций пользователя для музыкальных рекомендаций

Сообщается, что сам патент на технологию был подан компанией еще три года назад, однако лишь сейчас его одобрили. В его описании можно найти информацию о том, что с помощью новой технологии можно вычислить интонацию, ритм и другие тонкости речи пользователей, которые, в свою очередь, позволят выяснить эмоции людей, их пол, возраст и акцент.

Целью такой технологии стоит улучшение качества предоставления рекламы. Кроме того, она поможет и в формировании музыкальных рекомендаций. Стоит отметить, что одобрение патента Spotify вовсе не означает, что компания решится интегрировать технологию в свой сервисе.