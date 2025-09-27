Spotify удалил 75 млн ИИ-треков, использующихся для обмана пользователей

В официальном блоге Spotify сказано, что эти действия направлены на защиту настоящих артистов от спама и подделок, наносящих ущерб музыкальной индустрии. Несмотря на то что компания уже долгое время борется с нелегальными загрузками, недавний рост популярности ИИ-инструментов ля генерации музыки, не связанных с собственными технологиями Spotify, значительно усугубил проблему. Такие инструменты позволяют мошенникам быстро создавать треки низкого качества и имитировать популярных исполнителей для получения денег, что вводить в заблуждение и пользователей, платящих за пустышку.

Для борьбы с этой угрозой Spotify планирует в ближайшее время внедрить спам-фильтр, который будет автоматически выявлять массовые загрузки, дубликаты, треки с ключевыми словами в названиях и другие схемы, используемые для злоупотребления системой. Изначально система будет настроена «умеренно, консервативно», чтобы не наказать независимых исполнителей, но будет адаптироваться к новым скам-методам.

Кроме того, Spotify вводит более строгие правила, запрещающие несанкционированное использование ИИ для клонирования голосов артистов.

Согласно информации сервиса, основная цель этих мер — не только очищение платформы, но и укрепление доверия пользователей.