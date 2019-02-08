Spotify удалит аккаунты пользователей, блокирующих рекламу

Команда музыкального стримингового сервиса Spotify обновила политику пользовательского соглашения в том, что касается пользователей, использующих различный блокировщики рекламы.

Представитель Spotify подтвердил журналистам ресурса DigiDay ситуацию, отметив, что компания использует различные меры для определения таких случаев. Учётные записи, которые засветились в использовании блокировщиков рекламы, могут быть отключены после 1 марта, когда новые правила вступят в силу.

Эти «репрессии» не коснутся платных аккаунтов, поскольку реклама показывается только пользователям бесплатных аккаунтов. Согласно статистике, блокируют рекламу более 2 миллионов пользователей, что составляет 2% от всей базы бесплатных подписчиков сервиса.