Spotify вернет функцию сообщений для всех пользователей

Новая опция начнет внедряться на мобильных устройствах в отдельных странах с этой недели. Воспользоваться ею смогут пользователи старше 16 лет. Компания рассчитывает, что это поможет увеличить аудиторию и укрепить позиции на фоне конкуренции с другими сервисами.

Подобная функция существовала в Spotify и раньше, но в 2017 году ее убрали из-за низкой популярности. Теперь компания рассчитывает на гораздо более широкую базу пользователей и высокий интерес к совместному прослушиванию и обмену музыкой.