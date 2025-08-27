Spotify вернет функцию сообщений для всех пользователей

Опубликовано 27 августа 2025, 17:221 мин.
Spotify вернет функцию сообщений для всех пользователейСтарше 16 лет
Стриминговый сервис Spotify объявил о запуске встроенной функции обмена сообщениями, которая будет доступна как для бесплатных, так и для платных аккаунтов. С ее помощью можно будет общаться и делиться музыкой с теми, с кем уже был контакт в приложении.
Новая опция начнет внедряться на мобильных устройствах в отдельных странах с этой недели. Воспользоваться ею смогут пользователи старше 16 лет. Компания рассчитывает, что это поможет увеличить аудиторию и укрепить позиции на фоне конкуренции с другими сервисами.
Подобная функция существовала в Spotify и раньше, но в 2017 году ее убрали из-за низкой популярности. Теперь компания рассчитывает на гораздо более широкую базу пользователей и высокий интерес к совместному прослушиванию и обмену музыкой.