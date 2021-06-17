Spotify выпустил свой аналог приложения с голосовыми комнатами Clubhouse

Об этом сообщает издание TechCrunch. Напомним, что еще в марте текущего года Spotify купил приложение для аудиоконференций Locker Room. Его переименовали в Greenroom и теперь оно позволяет создавать аудиокомнаты, подобно Clubhouse. Скачать его могут пользователи iOS и Android в 135 странах мира. Причем для удобства в компании сделали возможность входить в приложение с помощью аккаунта Spotify.

В Greenroom пользователи могут присоединяться к различным эфирами, а модерирующий аудиокомнату человек сам решает, кому дать слово. В одной комнате могут одновременно пребывать 1000 человек. Отметим, что на данный момент приложение поддерживает только английский язык.