Спрогнозирован главный тренд 2021 года

”2020 год показал нам, что одиночество — фундаментальная проблема здоровья общества, на которую, как мы полагаем, будет беспрецедентный технологический ответ в 2021 году”, — поделились мнением эксперты.

Также они спрогноизровали, что в странах с 5G в недалеком будущем начнут эксплуатировать технологии дополненной и виртуальной реальности в голографических средствах коммуникации. Они полагают, что в электронном здравоохранении будут применять основанные на искусственном интеллекте чат-боты для оказания поддержки одиноким людям.

И у специалистов действительно есть основания думать, что трендом 2021 года станут технологии для борьбы с одиночеством. Так, к примеру, в США во время пандемии резко увеличилась востребованность сервисов знакомств и чат-ботов.