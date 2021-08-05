Спрогнозирован год, когда люди перестанут убивать животных ради мяса

Наука и технологии
Сегодня в 12:00
Спрогнозирован год, когда люди перестанут убивать животных ради мясаИ будут есть напечатанную на 3D-принтере еду
Член рабочей группы рынка FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин предрек год, когда человечество сможет отказаться от убийства коров ради мяса и перейти на еду, напечатанную на 3D-принтере.
Так, по мнению специалиста, уже к 2121 году каждый человек будет иметь личное и индивидуальное меню. Он также предположил, что продукты будут печататься домашнем 3D-принтере, в то время как потребность убивать животных ради мяса — пропадет.
“Через 100 лет у нас не будет такого понятия как "сельское хозяйство", земля перестанет быть фактором производства, исчезнет понятие урожая, а также необходимость убивать животных, вырубать леса и так далее. Молоко будет производиться по аминокислотному составу, как нынешние виды альтернативного молока — миндальное, банановое, кокосовое и так далее”, — поделился специалист своим прогнозом.