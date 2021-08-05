Спрогнозирован год, когда люди перестанут убивать животных ради мяса

Так, по мнению специалиста, уже к 2121 году каждый человек будет иметь личное и индивидуальное меню. Он также предположил, что продукты будут печататься домашнем 3D-принтере, в то время как потребность убивать животных ради мяса — пропадет.

“Через 100 лет у нас не будет такого понятия как "сельское хозяйство", земля перестанет быть фактором производства, исчезнет понятие урожая, а также необходимость убивать животных, вырубать леса и так далее. Молоко будет производиться по аминокислотному составу, как нынешние виды альтернативного молока — миндальное, банановое, кокосовое и так далее”, — поделился специалист своим прогнозом.