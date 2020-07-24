Спрогнозирован год отказа человечества от секса для размножения

А случится это, по мнению профессора, к 2050 году. В то же время, согласно прогнозу исследователя, оплодотворение в будущем будет происходить искусственным путем. В частности, речь о процедуре экстракорпорального оплодотворения, которая, по мнению специалиста, будет востребована среди жителей всех развитых стран. Так, люди начнут замораживать свой биоматериал с последующей стерилизацией, благодаря чему размышления о подходящем возрасте отойдут на второй план, а сосредоточиться можно будет на построении карьеры.

Сам профессор отметил, что данных исход является благоприятным, поскольку это позволит избежать нежелательных беременностей, что в том числе и полностью ограничит аборты.