Спрогнозирован рост интернет-мошенничества в России

Так, по его словам, целью мошенников в этот период стоит получение доступа к банковской информации для дальнейшей перепродажи или хищение денежных средств. Чтобы добиться этого они могу прибегать к созданию поддельных веб-страниц, которые внешне очень похожи на сайты настоящих компаний.

“Они обладают практически идентичным адресом веб-сайта, навигацией и дизайном. После этого мошенники делают email-рассылку, как правило, по украденной базе данных настоящих клиентов. Таким образом, письма получают те, кто подписан на рассылку и не заподозрит подвох”, — поделился Куценко, отметив, что зачастую в таких рассылках сообщается об акции, которая закончится со дня на день, чтобы пользователь как можно быстрее оформил покупку.

В этом связи специалист призвал проверять акцию на официальном сайте, а также отслеживать адрес веб-сайта в строке браузера.