Спрогнозирован рост кибератак на фоне начала вакцинации от коронавируса

Так, эксперт предостерег, что начиная с сегодняшнего дня и вплоть до сентября, в период, когда вакцина станет доступной, в интернете будут распространятся сайты с ложными данными о том, что препарат уже можно приобрести.” А фишинговые атаки могут выглядеть как сообщения о том, что людям необходимо зарегистрироваться или внести предоплату для получения вакцины, или, например, как вредоносные документы, в которых утверждается, что они содержат информацию о вакцине или процессе вакцинации”, — спрогнозировал эксперт.

Помимо обычных граждан столкнуться с мошенничеством могут и исследовательские институты, которые занимались разработкой вакцины. Так, злоумышленники, атакуя соответствующие инстанции, могут пытаться заполучить информацию о препарате. Кроме того, остерегаться необходимо и медучреждениям, которые могут атаковать, эксплуатируя программы-вымогатели.