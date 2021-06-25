Спрогнозирована длительность борьбы с COVID-19

По его словам, COVID-19 еще не скоро оставить людей в покое.

“Я думаю, что этот вирус будет существовать еще много-много месяцев. Я всегда утверждал, что все в Индии должны быть готовы к тому, что такая жизнь продолжится по крайней мере в оставшиеся месяцы 2021 года, если не в первые месяцы 2022 года. Я думаю, что такая же ситуация сохранится и в остальном мире”, — спрогнозировал специалист.

Он отметил, что такая продолжительность активности коронавирусной инфекции обусловлена тем, что более 90% населения мира не привиты от нее.