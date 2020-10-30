Спрогнозировано количество российских 5G-пользователей в 2023 году

Об этом сообщает издание “Ведомости”. Отмечается, что на сегодняшний день внедрение 5G в стране отягощено спорами на почве выделения необходимого частотного ресурса. Так, операторы рассчитывают на диапазон 3,4–3,8 ГГц, который используется средствами связи силовых структур. В то же время, предлагается ограничиться частотами 4,8–4,99 ГГц, что, по словам телекоммуникационных компаний, недостаточно для развертывания сетей пятого поколения.

В этой связи можно предположить, что процесс развития 5G в России не будет быстрым. Так, предполагается, что в 2023 году количество российских 5G-пользователей составит лишь 200 тысяч. Однако уже в 2024 году предполагается, что число абонентов может вырасти до 5 млн. Благоприятный сценарий подразумевает, что в 2030 году до 50 млн россиян смогут пользоваться 5G.