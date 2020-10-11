Спрогнозировано повышение цен на товары в онлайн-магазинах

Согласно данным Петропольской, цены в онлайн-магазинах могут вырасти в связи с тем, что с 1 октября банки увеличили им комиссию за прием транзакций с карт. Эксперт напомнила, что ранее комиссия за проведение онлайн-платежей составляла 1% от суммы. Напомним, что данное правило было внедрено ЦБ в апреле с целью уменьшения трат бизнеса, тем самым нивелировав потери из-за карантинных ограничений.

Сейчас же это правило было отменено, а банки начали возвращать плату за услуги, которые они предоставляют интернет-торговле, на докризисный уровень. Таким образом, стоимость товаров может вырасти на 1, а то и на 1,5%. Однако эксперт подчеркнула, что вырасти цены могут не везде. В частности, сохранить прежнюю стоимость товаров могут магазины, внедрившие систему быстрых платежей, по QR-коду.