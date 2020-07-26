Спрогнозировано увеличение цен на домашний интернет и телевидение в России

Так, согласно обнародованным данным, вырасти цены могут вплоть до 15% за 2020 год. Сообщается, что увеличить цены отечественные провайдеры решили на фоне пандемии коронавирусной инфекции. По словам представителя “Вымпелкома”, россияне все больше начали проводить в интернете в период режима самоизоляции.

Уже с завтрашнего дня компания намерена увеличить стоимость некоторых архивных тарифов на 50 рублей. Однако стоит отметить, что также оператор увеличил и скорость на этих тарифах до 100 Мбит/с. К увеличению цен могут также прибегнуть в "ЭР-Телеком", "Акадо" и МТС.